В Подмосковье открывается горнолыжный сезон

Склоны №3 и №5 в "Горнолыжном клубе Леонида Тягачева" начнут работу с 25 ноября, а горнолыжный курорт "Сорочаны" заработает 27 ноября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Горнолыжный сезон откроется в Московской области в пятницу, первые склоны заработают в спортивном парке "Волен" в Дмитровском округе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"В Московской области с 24 ноября начинается открытие горнолыжных курортов. Первый из них - спортивный парк "Волен" в Дмитровском городском округе. С 18:00 уже будут открыты пятый, шестой и седьмой склоны", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что 25 ноября начнут работу склоны №3 и №5 в "Горнолыжном клубе Леонида Тягачева", а 27 ноября заработает горнолыжный курорт "Сорочаны".

"Традиционно горнолыжные курорты Подмосковья являются местом притяжения профессиональных спортсменов и любителей активного зимнего отдыха. Всего в Московской области 18 горнолыжных клубов, в которых работают профессиональные инструкторы, организован прокат инвентаря, а каждый посетитель может выбрать подходящий уровень спуска", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

По данным министерства, в течение прошлого зимнего сезона горнолыжные курорты Подмосковья посетили около 1,2 млн человек.