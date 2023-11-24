Путин заявил, что система мегагрантов показала себя успешно и дала результат

Президент добавил, что "интеллектуальный багаж, инфраструктура создавались в Московской области десятилетиями"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Программа мегагрантов успешно функционирует, и примеры из жизни доказывают ее результативность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту, отвечая на выступление ректора университета "Иннополис" Александра Гасникова.

Гасников, говоря о подготовке кадров в сфере развитии искусственного интеллекта, обратил внимание на успех программы мегагрантов: в результате приезда в РФ 10 лет назад специалистов с мировым именем в лабораториях были подготовлены ученые, которые занимаются отраслью сейчас.

"Из того, что вы сказали, я делаю несколько выводов, - сказал Путин. - Мы не зря сделали систему этих грантов, она работает, результаты дает".

Гасников также предположил, что появление в регионах яркого специалиста может улучшить ситуацию с исследованиями - и этому также могут помочь гранты. "У нас министра просвещения здесь нет?" - уточнил президент, а, услышав от Гасникова, что тому неловко обращаться с просьбами, с улыбкой ответил: "Вы начинающий ректор, еще научитесь".

Развитие в регионах

Путин предложил уточнить у присутствовавших в зале губернаторов, как обстоят дела с инновациями в их регионах. Выслушав руководителя Московской области Андрея Воробьева, президент заметил: "Интеллектуальный багаж, инфраструктура создавались в Московской области десятилетиями, у вас есть база". "К сожалению, есть много регионов, где развитие шло по другим направлениям, например в Сибири", - обратил внимание Путин.

Президент с интересом выслушал также губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, рассказавшего о планах региона заниматься другими отраслями, помимо добычи угля. "Уголь тоже останется, да?" - улыбнулся президент по окончании доклада Цивилева.

О программе мегагрантов

Программа мегагрантов направлена на подготовку научных кадров мирового уровня. Ежегодно в реализации ее проектов принимают участие около 2,5 тыс. молодых исследователей. С 2010 года сотрудники лабораторий, созданных по программе мегагрантов, подготовили и защитили более 1 тыс. диссертаций, получили свыше 1,4 тыс. патентов и свидетельств об охране объектов интеллектуальной собственности, опубликовали около 7 тыс. статей в научных журналах.