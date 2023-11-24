24 ноября, 14:20

В Воронеже число классов на карантине из-за ОРВИ выросло за неделю почти вчетверо

По информации пресс-службы управления образования и молодежной политики города, "всего сейчас не посещают школы 9,8 тыс. детей"

ВОРОНЕЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди школьников Воронежа выросло до 9,8 тыс. человек. Учебный процесс из-за ОРВИ приостановлен в 78 классах 37 школ, что почти вчетверо больше уровня прошлой недели, сообщила пресс-служба управления образования и молодежной политики города.

"По состоянию на 24 ноября по ОРВИ временно приостановлен учебный процесс в 78 классах 37 школ. Всего сейчас не посещают школы 9,8 тыс. детей или 7,8% от общего количества учащихся - в Воронеже 122 школы и 125 тысяч учеников", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, на прошлой неделе в Воронеже из-за ОРВИ учебный процесс был приостановлен в 20 классах 16 школ.

Учебная деятельность приостанавливается в классе не менее, чем на семь дней, если в нем заболели 20% учащихся. По данным управления Роспотребнадзора по региону, за неделю в нем заболели ОРВИ более 11,9 тыс. человек, это на 25,8% больше уровня прошлой недели, когда в регионе выявили около 9,5 тыс. заболевших. За неделю в том числе заболели свыше 5,7 тыс. детей, что на 21,2% выше показателей прошлой недели, когда ОРВИ выявили у более 4,7 тыс. детей. 

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РоссияВоронежская область
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