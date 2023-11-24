В Саратовской области почти 100 классов и школа закрыты на карантин из-за ОРВИ

По информации министерства здравоохранения области, с 13 по 19 ноября в регионе зарегистрировали свыше 14,4 случаев ОРВИ

САРАТОВ, 24 ноября. /ТАСС/. Распространение заболеваемости гриппом и ОРВИ стало причиной закрытия на карантин школы и 98 классов в 25 школах в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

"В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыта МБОУ СОШ села Ахтуба Калининского района, в которой 67 обучающихся. <…> Частично закрыты: пять групп в трех детских садах, 98 классов в 25 школах", - говорится в сообщении.

По информации министерства здравоохранения области, с 13 по 19 ноября в регионе зарегистрировали свыше 14,4 случаев ОРВИ. За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 7%. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ по совокупному населению превышен на 36,5%.