24 ноября, 14:31

В Казани вылечили от пневмонии 103-летнюю пациентку

В 2020 году женщину спасли от коронавируса в Республиканской клинической инфекционной больнице

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Врачи Госпиталя для ветеранов войн в Казани вылечили от пневмонии 103-летнюю пациентку. Бригада скорой медицинской помощи привезла ее в больницу 13 ноября, сообщает пресс-служба Управления здравоохранения города.

Отмечается, что в 2020 году женщину спасли от коронавируса в Республиканской клинической инфекционной больнице.

"На основании жалоб, данных анамнеза и лабораторных исследований был выставлен диагноз "внебольничная двусторонняя пневмония средней степени тяжести". Первые несколько дней пациентка дышала через кислородную маску. В дальнейшем в кислородной поддержке не нуждалась", - цитирует пресс-служба врача госпиталя Миляушу Фазлееву.

Благодаря антибактериальной терапии 103-летняя пациентка постепенно начала самостоятельно ходить по палате, выходила в коридор и гуляла на территории больницы в сопровождении родственников. В четверг ее выписали домой, сообщает пресс-служба. 

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