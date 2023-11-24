24 ноября, 14:47

СМИ: в Голландии эксперты попросили правительство запретить "черную пятницу"

Представитель совета по окружающей среде и инфраструктуре Андре ван дер Занде сообщил, что это форма массовой истерии, которая максимально эксплуатируется предпринимателями при поддержке государства

ГААГА, 24 ноября. /ТАСС/. "Черная пятница" в ее нынешнем виде должна быть отменена, поскольку стимулирует нездоровое желание совершать спонтанные покупки. Такая рекомендация содержится в новом докладе Совета по окружающей среде и инфраструктуре, являющемся важным консультативным органом при правительстве, сообщила газета Algemeen Dagblad.

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По словам ученых, американский феномен "черной пятницы" распространился на Нидерланды и превратился из однодневного события в продолжающееся несколько недель мероприятие с растущими скидками, в то время как Земля не может продолжать справляться с бесконтрольным потреблением.

"Черная пятница" - это пик расточительства и одноразовой экономики, - отметил представитель совета Андре ван дер Занде. - Это форма массовой истерии, которая максимально эксплуатируется предпринимателями при поддержке государства. Мы больше не должны с этим мириться".

"Этот водоворот скидок может быть очень разрушительным, - подчеркнул со своей стороны эксперт по вопросам потребления Ханс Дагевос. - Процессы производства и утилизации потребительских товаров оказывают серьезное воздействие на людей и окружающую среду". "Черная пятница", по его словам, дает краткосрочные приятные ощущения, но в конечном счете является иллюзией, направленной на то, чтобы затмить долгосрочную боль от чрезмерного потребления.

Именно поэтому специалисты и предлагают отменить "черную пятницу", по крайней мере, в ее нынешнем виде. Для решения проблемы чрезмерного потребления они также предлагают людям не выбрасывать продукцию, а ремонтировать ее, а компаниям - вознаграждать за возврат или перепродажу. Такое случается редко, но некоторые компании постепенно начинают менять курс, отмечают они. 

Теги:
Нидерланды
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