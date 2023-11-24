В России прошли мероприятия в честь 293-й годовщины со дня рождения Суворова

Главной площадкой торжественных мероприятий стала Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные 293-й годовщине со дня рождения полководца Александра Суворова, прошли в городах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в городах России прошли торжественные панихиды, посвященные 293-й годовщине со дня рождения великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. Мероприятия состоялись в Новгородской области, Крыму, Донецкой Народной республике, Калининграде, Камчатке, а также в Московской области в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Главной площадкой торжественных мероприятий стала Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, на месте, где упокоен генералиссимус", - сообщили там.

Панихиду в храме провел секретарь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Дионисий Казанцев. Он прочитал молитву об упокоении Александра Суворова.

В военном ведомстве отметили, что в мероприятии приняли участие представители рабочей группы Минобороны России по увековечиванию памяти А. С. Суворова, курсанты высших военных учебных заведений и воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны, администрации Санкт-Петербурга. После окончания панихиды протоиерей Дионисий Казанцев обратился с проповедью к присутствующим и напомнил, что место захоронения Александра Суворова открыто для посещения всех желающих.

Кроме того, члены рабочей группы Министерства обороны Российской Федерации по увековечиванию памяти А. С. Суворова провели лекцию по духовно - нравственному наследию полководца. "Также мероприятия прошли в храме Святой Живоначальной Троицы в деревне Сопины в Новгородской области, построенном по инициативе полководца. В настоящее время продолжаются работы по его внутреннему оформлению и благоустройству", - добавили в министерстве.

Александр Суворов - русский военачальник, генералиссимус. Участник русско-турецких войн (1768-1774, 1787-1791). Командовал русской армией в Итальянском и Швейцарском походах (1799). Кавалер всех российских орденов, вручавшихся при его жизни мужчинам.