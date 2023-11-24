Путин узнал, как ИИ рассказывает сказки и может помочь начальникам в работе

Президент также угадал мелодию, написанную нейросетью

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин послушал новогоднюю сказку, сочиненную искусственным интеллектом, угадал мелодию, написанную нейросетью, и узнал, как собрать идеальную футбольную команду. Такое "Путешествие в мир искусственного интеллекта" предложили главе государства сотрудники Сбербанка, проведя перед заседанием на одноименной конференции экскурсию с демонстрацией возможностей новых разработок.

Представление последних достижений начал начальник управления развития перспективных технологий Сбера. "Семен Буденный? Это не случайно?" - удивился Путин полному совпадению имени и фамилии сотрудника с легендарным полководцем, одним из первых маршалов Советского Союза. "Случайно", - рассмеялся Буденный и рассказал о революции в генеративном искусственном интеллекте.

Другая сотрудница Сбербанка, Виктория Дочкина, представила интеллектуальную систему управления, заметив, что "автоматизация принятия решений высшим менеджментом считалась невозможной", но теперь специалисты решили заняться этой темой. "Ваша работа не приведет к увольнению Германа Оскаровича (главы Сбербанка Германа Грефа - прим. ТАСС)?" - с улыбкой поинтересовался президент. "Это наша задача", - ответила Дочкина. "Копаешь сам себе", - предупредил, засмеявшись, глава государства сопровождавшего его Грефа. Однако, рассказав о том, как можно упростить работу руководителей, Дочкина представила и вывод - искусственный интеллект пока полностью не заменит начальников.

Ее коллега Яна Чаруйская продемонстрировала президенту возможности искусственного интеллекта по генерации речи и других звуков. Так, она предложила главе государства прослушать пару фрагментов и определить, какую мелодию написал человек, а какую - нейросеть. "Первый", - дал правильный ответ Путин, определив настоящего композитора автором музыки.

Руководитель направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко познакомил президента с разработками по аналитике изображений, которые могут применяться в медицине, беспилотном транспорте и многих других сферах. Специалист заверил, что система умеет определять фейки и бороться с ними, еще одна технология позволяет синхронизировать движение губ с речью на видео, что можно использовать в образовании, работе СМИ, переводах. Для примера он продемонстрировал запись слов на английском языке предпринимателя Илона Маска об искусственном интеллекте, которая "превратилась" в речь на русском о поездке главы Tesla в Россию, чтобы "оценить главного конкурента на рынке электромобилей - "Москвич".

Искусственный интеллект для футбольной сборной

Представитель ЦСКА Евгений Шевелев представил президенту технологию автоматической аналитики футбольных матчей. Многие думают, что футбол - это такая игра, где надо быстрее всех бегать за мячом и сильнее всех по нему бить. "Я тоже так думаю", - признался Путин.

"На самом деле это как набирать шахматистов по принципу кто крепче держит ферзя", - возразил Шевелев. "Трудно согласиться с таким сравнением", - признался глава государства. Представитель ЦСКА объяснил, что в футболе самое важное - взаимодействие членов команды, а также принятие правильных решений по ходу игры. Поэтому была разработана модель, которая, подобно навигатору, выбирает лучшие "маршруты" футболистам. Если они совпадают с действиями спортсмена, он заслуживает шанса играть в сильной команде.

"Принятие решения о маршруте к воротам с мячом - это, безусловно, очень важно, но этот маршрут будет меняться, если у вас нет физических данных", - предупредил президент. На это Греф рассказал об исследовании феномена аргентинского футболиста Лионеля Месси, который "бегает очень медленно, но он великий футболист, потому что знает, в какой момент где оказаться". "С этим согласен", - кивнул глава государства. Руководитель Сбербанка рассказал, что помощник президента, "большой болельщик" Максим Орешкин подал идею закачать видео всех игр отечественных команд, изучить маршруты игроков с помощью искусственного интеллекта и "получить на выходе самых талантливых ребят".

Новогодняя сказка, придуманная ИИ

Начальник управления экспериментальных систем машинного обучения Сергей Марков вместе с руководителем одного из направлений Сбербанка Дианой Злобиной представили Путину разработку GigaChat, которая, в частности, может "писать" различные тексты и давать полезные советы человеку. Для примера был задан вопрос о том, как весело провести новогодние праздники. "Устроить новогодний квест с друзьями или семьей", - ответил через минуту "советчик". Главе государства предложили тоже что-нибудь узнать от GigaChat. "Сейчас я подумаю", - засомневался президент, выбирая из нескольких предложений, но воспользовался идеей Грефа попросить придумать новогоднюю сказку.

Примерно через минуту на экране появился ответ: "Жили-были в далекой стране..." "Два друга - Дед Мороз и Снегурочка", - продолжил читать первую фразу Путин. Он предложил и несколько собственных "сюжетных линий". Так, в момент появления в сказке доброго волшебника, пришедшего на помощь, когда в избушке "друзей" начался пожар, глава государства заметил, что это может быть МЧС. В качестве благодарности волшебнику от спасенных президент назвал "поставку вертолетов".