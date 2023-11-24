24 ноября, 15:11
Международная выставка-форум "Россия"

Каток на ВДНХ и другие ледовые площадки Москвы приняли первых гостей сезона

Весь сезона на катке будут выступать артисты, пройдут костюмированные вечеринки, спектакли, а также тематические программы и дни регионов в рамках международной выставки-форума "Россия"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Новый зимний сезон начался в пятницу на главной выставке страны с открытия катка, передает корреспондент ТАСС. В этот раз ледовая арена, которую расположили на площади Промышленности вокруг макета ракеты-носителя "Восток", отмечает юбилей - вот уже 10-й год подряд она принимает гостей.

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"Сегодня для гостей подготовлена шоу-программа "Полет к мечте" о юноше, который мечтал стать космонавтом, и о его путешествии по планетам. Конечно, в течение всего зимнего сезона для гостей будут мастер-классы, флэшмобы, ночные катания, утренние зарядки. Фишка этого сезона - диджей-сеты в медиарубке", - рассказала журналистам директор департамента общественных связей и маркетинга ВДНХ Гахара Шаруева.

Первый сеанс начался в 17:00. В этом сезоне одновременно на катке с ледовым покрытием площадью около 9 тыс. кв. м смогут находиться почти 2 тыс. посетителей. Для них откроются виды на исторические павильоны "Космос" и "Транспорт СССР", Главную аллею и новый павильон "Атом". Темой этого сезона стал "Полет во времени". Гостями открытия стали знаменитые спортсмены: фигуристы Анастасия Гребенкина и Владимир Морозов, художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, советский и российский конькобежец Николай Гуляев.

Весь сезона на катке будут выступать артисты, пройдут костюмированные вечеринки, спектакли, а также тематические программы и дни регионов в рамках международной выставки-форума "Россия". Здесь открыты пункты проката спортивного инвентаря и заточки коньков, шесть кафе и точки с горячими напитками. Каток работает со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, а по выходным и праздничным дням - с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.

В прошлом году за время работы катка с 25 ноября по 26 февраля его посетили порядка 450 тыс. человек. На ледовой площадке минувшей зимой проходили мастер-классы по фигурному катанию олимпийских чемпионов Алексея Ягудина и Евгении Медведевой, танцевальные костюмированные программы в стилях ретро и диско, утренние зарядки и флешмобы, а также можно было провести церемонию бракосочетания и покататься на ночных сеансах.

Катки в парках

В пятницу вечером принимать посетителей начали также около 160 открытых катков с искусственным льдом по всему городу. Открылась и ледовая площадка в Парке Горького с пятью павильонами для гостей, прокатом, пунктами питания и отдельным детским катком. Площадка работает со вторника по воскресенье утром - с 10:00 до 15:00 и вечером - с 17:00 до 23:00. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в парках, скверах и во дворах зимой будут развлечения на любой вкус и возраст - катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, места для катания на снегоходах. Так, в парке "Яуза" сделали катки с искусственным льдом, лыжные трассы протяженностью 10 км и снежные горки, включая самую большую естественную горку в Москве - у Ростокинского акведука. Два новых катка подготовили в парке 850-летия Москвы, еще один каток - в парке Северного речного вокзала, лыжно-биатлонную трассу и праздник "Зимний день Московского спорта" в "Лужниках" и многое другое. 

Теги:
РоссияМоскваМеждународная выставка-форум "Россия"
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