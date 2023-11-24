Куренков сообщил, что пострадавшие от ЧС могут рассчитывать на ипотечные каникулы

При форс-мажоре гражданин может обратиться к кредитору в течение 60 дней со дня установления соответствующих фактов с предоставлением подтверждающих документов, выданных органами местного самоуправления

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Люди, чье имущество и жилье пострадали в результате чрезвычайной ситуации, могут рассчитывать на приостановление исполнения ипотечных обязательств. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"Граждане могут рассчитывать на приостановление исполнения ипотечных обязательств либо уменьшение размера платежей, если их жилье попало в зону чрезвычайной ситуации, нарушены условия жизнедеятельности, утрачено имущество первой необходимости. Такая возможность наступает при чрезвычайных ситуациях разных уровней: федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального", - процитировали министра в пресс-службе.

Социальная гарантия предусмотрена федеральным законодательством. Соответствующие изменения внесены в закон "О потребительском кредите (займе)". При форс-мажоре гражданин вправе обратиться к кредитору в течение 60 дней со дня установления соответствующих фактов с предоставлением подтверждающих документов, выданных органами местного самоуправления.

Кроме того, другим федеральным законом предусматривается предоставление гражданам каникул по кредитным договорам. "Льготы распространяются на потребительские кредиты, автокредитование и кредитные карты. Ими смогут воспользоваться граждане уже с 1 января следующего года. Станет возможным требовать приостановление исполнения обязательств по кредитному договору на срок до шести месяцев", - добавит Куренков.

Для этого гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, также нужно будет обращаться к кредитору при установлении аналогичных фактов. В течение льготного периода не допускается начисление неустойки: штрафов и пеней. При этом размер потребительского кредита не должен превышать 1,6 млн рублей по договорам автокредитования, 450 тыс. рублей - для остальных потребительских кредитов и 150 тыс. рублей - по кредитным картам.