Как МРОТ вырастет в России в 2024 году?

27 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей.
Что такое МРОТ
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Это фиксированная денежная величина, которая помогает регулировать оплату труда. Работодатель не может установить зарплату ниже МРОТ для сотрудника, который полностью отработал норму рабочего времени за месяц в рамках своих должностных обязанностей. Минимальный размер оплаты труда гарантируется Конституцией РФ.
Помимо зарплаты, от величины МРОТ зависит расчет оплаты больничного, пособия по беременности и родам и ряда других социальных выплат.
Как рассчитывается МРОТ
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Размер МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения и является единым для всей страны. При этом субъекты РФ могут устанавливать свой уровень минимальной зарплаты в регионе — главное, чтобы он был не ниже федерального. Кроме того, в северных регионах сверх МРОТ начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки.
По закону МРОТ в России ежегодно повышают.
В 2018 году МРОТ приравняли к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения. Ежегодно его устанавливали в размере 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.
С 2021 года методика расчетов изменилась. Теперь МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты. Половина работающих в стране получают больше этой величины, половина — меньше. Ее размер подсчитывает Росстат. Сумма МРОТ устанавливается как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год. Например, закон об уровне МРОТ на 2021 год принимался в 2020 году, медианная зарплата за год до этого — в 2019 году, по последним данным Росстата, составляла 30 458 рублей, следовательно, МРОТ на 2021 год составил 12 792 рубля.
Временные меры
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В 2022 году использование действующей методики расчета МРОТ приостановили для быстрого реагирования на сложившуюся ситуацию.
Так, например, в 2022 году МРОТ повышался дважды — с 1 января и с 1 июня. С 1 июня 2022 года пенсии, прожиточный минимум и МРОТ были увеличены на 10%. С января 2023 года МРОТ проиндексировали на 6,3%, таким образом, он составил 16 242 рубля.
С 1 января 2024 года МРОТ вырастет — до 19 242 рублей.
С 2025 года минимальный размер оплаты труда вновь будет рассчитываться от медианной зарплаты. Но их минимальное соотношение увеличится с 42 до 48%.
Кристина Абелян