Как МРОТ вырастет в России в 2024 году?

Размер МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения и является единым для всей страны. При этом субъекты РФ могут устанавливать свой уровень минимальной зарплаты в регионе — главное, чтобы он был не ниже федерального. Кроме того, в северных регионах сверх МРОТ начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки.

По закону МРОТ в России ежегодно повышают.

В 2018 году МРОТ приравняли к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения. Ежегодно его устанавливали в размере 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.

С 2021 года методика расчетов изменилась. Теперь МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты. Половина работающих в стране получают больше этой величины, половина — меньше. Ее размер подсчитывает Росстат. Сумма МРОТ устанавливается как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год. Например, закон об уровне МРОТ на 2021 год принимался в 2020 году, медианная зарплата за год до этого — в 2019 году, по последним данным Росстата, составляла 30 458 рублей, следовательно, МРОТ на 2021 год составил 12 792 рубля.