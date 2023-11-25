"Стратегия конкурентного преимущества для кадрового суверенитета". Видеотрансляция

Институт развития профессионального образования

В рамках финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит пленарное заседание "Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству: стратегия конкурентного преимущества для кадрового суверенитета Российской Федерации".

Финал проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее победили в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.