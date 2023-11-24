24 ноября, 15:37

Движение поездов Амстердам - Лондон без пересадки приостановят на полгода

Пассажирам придется выходить из поезда и проходить паспортный контроль и проверку багажа в Брюсселе

ГААГА, 24 ноября. /ТАСС/. Прямое железнодорожное сообщение между Амстердамом и Лондоном будет приостановлено на полгода. Об этом сообщило в соцсети X (ранее Twitter) Министерство инфраструктуры и по управлению водными ресурсами Нидерландов.

"Новый терминал для поездов Eurostar на центральном вокзале Амстердама будет построен ускоренными темпами, - отметили в ведомстве. - Это сокращает до приблизительно 6 месяцев период, в течение которого в Лондон не смогут ходить прямые поезда". В этот период пассажиры по-прежнему смогут путешествовать из Амстердама в Лондон, но им придется выходить из поезда и проходить паспортный контроль и проверку багажа в Брюсселе.

2 июня было объявлено, что прямое железнодорожное сообщение между Амстердамом и Лондоном будет прекращено на 11 месяцев с июня 2024 года. Это обусловлено плановой реконструкцией центрального вокзала Амстердама. Из-за этого не останется места для зала, где полиция проводит паспортный контроль, который стал необходим после выхода Великобритании из ЕС.

Движение по этому маршруту было начато в 2020 году. Путь из Амстердама в Лондон занимает около 4 часов 12 минут. Остановка в Брюсселе для пересадки пассажиров в состав на другой платформе добавляет к этому времени еще около 35 мин. Сейчас в Амстердаме могут быть досмотрены 250 пассажиров (поезд рассчитан на 900 человек). После завершения реконструкции вокзала этот показатель планируется довести до 650. 

Теги:
ВеликобританияНидерланды
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