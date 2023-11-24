24 ноября, 15:50

В Астраханской области в рамках "Вахты памяти" обнаружили останки почти 700 солдат

При них найдено 32 солдатских медальона и именные предметы

АСТРАХАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Участники поисковых объединений Астраханской области в рамках проходившей в 2023 году региональной "Вахты памяти" обнаружили останки 691 солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов по итогам церемонии закрытия "Вахты Памяти".

"С апреля по ноябрь 2023 года при участии астраханских поисковиков был обнаружен 691 защитник Отечества, погибший в годы Великой Отечественной войны. При них найдено 32 солдатских медальона и именные предметы", - написал Полумордвинов.

Как уточнили журналистам в пресс-службе администрации Астрахани, на мероприятии подвели итоги работы поисковых отрядов за текущий год. В церемонии приняли участие активисты, бойцы и командиры поисковых отрядов, суворовцы, школьники, студенты, а также представители общественных организаций и национально-культурных сообществ.

"За текущий год архивной группой сводного отряда "Лотос" было обработано 36 обращений граждан России и зарубежья об установлении судеб и имен владельцев государственных наград. Подготовлен список из 50 биографий уроженцев Узбекистана, погибших в фашистском плену и все эти годы считавшихся пропавшими без вести. В семьи военнослужащих возвращены три награды - орден Красной звезды и две медали. Составлен полный список судов, погибших в годы Великой Отечественной войны на Нижней Волге, для внесения на плиты мемориала "Памятник погибшим кораблям", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящий момент на территории региона действуют 62 поисковых отряда, объединяющих более 1 600 учащихся, студентов, рабочей молодежи, преподавателей. В этом году для астраханских школьников и студентов силами поисковиков и активистов регионального отделения "Бессмертного полка России" проведено более 130 уроков мужества, в которых приняли участие свыше 13 тыс. человек. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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