Набор на шестой поток программы "Архитекторы.рф" начнется в январе 2024 года

С 2018 года программу прошли 517 человек, отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Набор на новый поток программы для специалистов в области городского развития "Архитекторы.РФ" начнется в начале 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор госкомпании ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Будем работать, будем вас поддерживать, в январе объявляем новый конкурс на шестой поток",- сказал он, выступая на конференции в честь пятилетия образовательной программы.

Начиная с 2018 года программу прошли 517 человек, включая 107 выпускников пятого потока, напомнил Мутко. Из них 40 специалистов стали главными архитекторами российских регионов либо городов. Всего же за пять лет на программу поступили 216 госслужащих.

Минстрой России прогнозирует рост востребованности навыков в сфере архитектуры и городского планирования из-за роста объемов стройки, в свою очередь сказал в ходе выступления министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. "По итогу пяти лет программы мы имеем кадровый резерв в количестве более 500 финалистов, которые уже сейчас меняют к лучшему городскую среду, выигрывают архитектурные конкурсы и развивают центры компетенций. Я считаю очень важным, что в программе принимают участие представители многих регионов России", - сказал он.

Выпускники программы освоили передовые урбанистические практики, включая комплексный подход к преобразованию территорий и сохранению исторического наследия, подчеркнул Мутко. Главной целью программы является то, что ее выпускники получают четкое представление о том, как должен выглядеть город, и знают, как применить полученные знания на практике.

"Мы выпустили книгу к пятилетию, у нас всего выпускники сделали около двухсот крупных проектов в городах, мы выбрали 60 лучших и собрали под одной обложкой", - указал Мутко. В качестве примера он привел социально значимый проект корпуса детской клинической больницы в Воронеже, который был реализован весной 2022 года под руководством выпускника программы Андрея Тютерева. Также директор госкомпании выделил проект "Деревня будущего", созданный под руководством выпускника первого набора "Архитекторов. РФ" Вячеслава Правдзинского в селе Пихтовка Республики Удмуртия.