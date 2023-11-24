24 ноября, 15:54

В Югре увеличили квоты по целевому обучению врачей

Всего за счет средств округа будет принято более 10 тыс. студентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры увеличило квоту приема на целевое обучение врачей на 2024 год. Об этом журналистам рассказали в департаменте внутренней политики Югры.

"Рассчитана квота приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований автономного округа на 2024 год. В соответствии с Посланием президента Российской Федерации (от 15 января 2020 года) увеличена до 70% квота по приему на целевое обучение по специальности "Лечебное дело"; по специальности "Педиатрия" - до 75%; по программам ординатуры "Клиническая медицина" - до 85%", - отметили в департаменте.

Всего за счет средств округа будет принято более 10 тыс. студентов. Это на 600 больше, чем в 2023 году. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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