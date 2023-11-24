В храме Новгородской области отметили годовщину со дня рождения Суворова

В ходе мероприятия епископ Боровичский и Пестовский Ефрем поблагодарил собравшихся за посещение богослужения и помощь в возведении иконостаса

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия по случаю 293-й годовщины со дня рождения Александра Суворова прошли в храме Святой Живоначальной Троицы в деревне Сопины Новгородской области, построенном по инициативе полководца. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня мы собрались, чтобы почтить память великого полководца Александра Васильевича Суворова и вручить подарки храму от Семеновского полка - хоругви и картину, написанную руками воина-семеновца. Мы надеемся, что в ближайшее время Троицкий храм в ансамбле с музеем-усадьбой Суворова станет одним из знаковых мест на территории не только Новгородской области, но и всей России", - привели в военном ведомстве слова командира 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка полковника Александра Черепанова.

В ходе мероприятия епископ Боровичский и Пестовский Ефрем поблагодарил собравшихся за посещение богослужения и помощь в возведении иконостаса. "Все, что я задумывал, воплотилось и продолжит развиваться, благодарю всех неравнодушных за помощь, за великую возможность проводить богослужения в этом историческом месте", - сказал он.

Отмечается, что мероприятие организовано по инициативе Минобороны России, правительства Новгородской области и Боровичской епархии Новгородской митрополии РПЦ. В нем также приняли участие вице-президент Российской Ассоциации Героев Герой России Вячеслав Сивко, представители органов власти Новгородской области и Боровичского района, член правления Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Павлов, а также члены попечительского совета музея-усадьбы А. В. Суворова, представители ветеранских организаций и прихожане.

Храм в Сопинах, отреставрированный в феврале 2022 года, возведен по инициативе генералиссимуса Суворова. Сейчас продолжаются работы по его внутреннему оформлению и благоустройству.