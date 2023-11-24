Кравцов считает, что проект "Профессионалитет" повышает престиж технических специальностей

По словам главы Минпросвещения, целевой показатель реализации проекта составляет 85-90% трудоустройства выпускников.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Федеральный проект "Профессионалитет" способствует популяризации и повышению престижа среднего профессионального образования и технических специальностей. Такое мнение высказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на открытии финала чемпионата "Профессионалы" в Петербурге.

"Сегодня среднее профессиональное образование стремительно развивается благодаря поддержке нашего президента. Более 60% выпускников девятых классов поступают в колледжи и техникумы и получают рабочую специальность. В каждом регионе предприятия развиваются, поэтому нужны рабочие кадры. Зарплата достойная и это немаловажный фактор. Ребята, которые выбирают колледж, гарантированно трудоустраиваются. Сразу, начиная с первого курса, они получают практику. А реализация таких проектов, как "Профессионалитет" способствует популяризации и повышению престижа среднего профессионального образования", - сказал он.

По словам Кравцова, целевой показатель реализации проекта - 85-90% трудоустройства выпускников.

Программу "Профессионалитет" запустили в РФ 1 сентября 2022 года. Сообщалось, что на реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года планируется выделить около 30 млрд рублей.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали более 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.