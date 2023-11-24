Участникам СВО отправят почти 200 кг оливок, которые собрали дети в "Артеке"

Сбор плодов прошел в оливковой роще детского лагеря "Лазурный"

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Воспитанники Международного детского центра (МДЦ) "Артек" во время патриотической акции собрали 198 кг оливок, которые отправят участникам специальной военной операции (СВО), сообщили ТАСС в пресс-службе "Артека".

"Праздник сбора урожая оливок проходит в детском центре с 2016 года в формате соревнования. Ребята собрали 198 килограммов оливок. Лучший результат у команды детского лагеря "Янтарный" - почти 50 кг экзотических плодов. Каждый отряд получил дипломы и сладкие подарки от столовой "Артека". <...> Собранные артековцами оливки будут отправлены в Никитский ботанический сад для обработки и закатки, после чего брендированные вкусные артековские оливки вместе с письмами и добрыми пожеланиями ребят из разных регионов будут переданы российским военнослужащим - участникам специальной военной операции", - рассказали в пресс-службе.

Сбор плодов прошел в оливковой роще детского лагеря "Лазурный". Также участникам СВО передадут пиццы, приготовленные детьми вместе с шеф-поваром Антонио Рицци.

"Событие организовано при участии партнера "Артека" ЗАО "Комбинат дошкольного питания". День в "Артеке" продолжился участием во Всероссийской акции "Книга другу". Участники 13-й смены и гости детского центра привезли с собой книги, которые представители Народного фронта передадут в библиотеки ДНР, ЛНР, Луганской и Запорожской областей", - добавили в центре.

Это не первая акция "Артека" в поддержку участников специальной военной операции и новых регионов страны. Так, перед началом учебного года школьникам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей передали книги, подаренные воспитанниками МДЦ из 17 стран. Кроме того, сотрудники детского центра участвуют в сборе гуманитарной помощи, а на годовщину вступления Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР в состав России более 2 тыс. воспитанников центра выстроились в поздравительную открытку.