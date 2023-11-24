НИУ ВШЭ расширит программы подготовки специалистов в сфере ИИ

ВШЭ и факультет компьютерных наук активно работают над усилением подготовки кадров в области ИИ, сообщил декан Иван Аржанцев

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) планирует расширить программы магистратуры по компьютерным наукам, повысив таким образом уровень подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Об этом журналистам сообщил декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Иван Аржанцев.

"ВШЭ и факультет компьютерных наук активно работают над усилением подготовки кадров в области ИИ. У нас уже достаточно большой бакалавриат, следующая цель - существенное расширение программ магистратуры и аспирантской школы по компьютерным наукам. Мы предоставляем студентам и аспирантам возможность изучать самые современные технологии и методы, а также активно развиваем исследовательскую работу, чтобы наши выпускники могли успешно применять полученные знания в будущей профессиональной деятельности. Кроме того, мы устанавливаем партнерские отношения с лидерами индустрии ИИ, чтобы студентам было доступно практическое обучение и решение реальных задач", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил вузам, занимающим высокие позиции в рейтинге Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ), с 1 сентября 2024 года расширить набор на программы подготовки кадров в области разработки технологий ИИ. Согласно рейтингу, в тройку лидеров по качеству подготовки специалистов в этой сфере входят НИУ ВШЭ, Московский физико-технический институт и Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики.