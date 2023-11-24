24 ноября, 16:24

НИУ ВШЭ расширит программы подготовки специалистов в сфере ИИ

ВШЭ и факультет компьютерных наук активно работают над усилением подготовки кадров в области ИИ, сообщил декан Иван Аржанцев

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) планирует расширить программы магистратуры по компьютерным наукам, повысив таким образом уровень подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Об этом журналистам сообщил декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Иван Аржанцев.

"ВШЭ и факультет компьютерных наук активно работают над усилением подготовки кадров в области ИИ. У нас уже достаточно большой бакалавриат, следующая цель - существенное расширение программ магистратуры и аспирантской школы по компьютерным наукам. Мы предоставляем студентам и аспирантам возможность изучать самые современные технологии и методы, а также активно развиваем исследовательскую работу, чтобы наши выпускники могли успешно применять полученные знания в будущей профессиональной деятельности. Кроме того, мы устанавливаем партнерские отношения с лидерами индустрии ИИ, чтобы студентам было доступно практическое обучение и решение реальных задач", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил вузам, занимающим высокие позиции в рейтинге Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ), с 1 сентября 2024 года расширить набор на программы подготовки кадров в области разработки технологий ИИ. Согласно рейтингу, в тройку лидеров по качеству подготовки специалистов в этой сфере входят НИУ ВШЭ, Московский физико-технический институт и Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация