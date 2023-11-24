24 ноября, 16:24

В Астрахани открыты горячие линии по вопросам аварий на сетях водоснабжения

Аварийные ситуации по 43 адресам в городе находятся на контроле прокуратуры региона

АСТРАХАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Астрахани, где наблюдаются многочисленные прорывы на местных сетях водоснабжения и водоотведения, открыли горячие линии в районах города, куда горожане смогут оперативно сообщить о коммунальных авариях. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В Астрахани остро стоит вопрос технического состояния систем водоснабжения и водоотведения. От горожан поступает множество обращений об авариях на сетях, разливах и подтоплениях. По данным областных властей, аварийные ситуации по 43 адресам в городе находятся на контроле прокуратуры региона.

"О проблемах, связанных с аварийными ситуациями на сетях водоснабжения и водоотведения муниципального предприятия "Астрводоканал" астраханцы могут сообщать в районные администрации областного центра. Горячие линии в каждом районе выделили по поручению главы Астрахани Олега Полумордвинова", - говорится в сообщении.

В сообщении приводятся телефоны горячих линий: для жителей Кировского района - 44-77-63, 44-76-75; Ленинского - 51-10-39, 51-00-10; Советского - 49-30-19; Трусовского - 24-53-40.

В круглосуточном режиме продолжает свою работу горячая линия аварийной службы "Астрводоканала" 31-75-55, добавили в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на пресс-службу губернатора региона сообщалось, что областные власти направят 150 млн рублей на модернизацию спецтехники для устранения коммунальных аварий на улицах Астрахани. В рамках комплексных мероприятий также будет проведена работа с местными управляющими компаниями для обеспечения нормативного состояния внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения.

О ситуации

По данным властей Астрахани, полная реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения МУП Астрахани "Астрводоканал" оценивается в сумму порядка 30 млрд рублей. Ранее пресс-служба губернатора региона сообщала, что реконструкция очистных сооружений канализации Астрахани предусмотрена программой социально-экономического развития Астраханской области на период 2022-2026 годов. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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