В Петербурге на чемпионате "Профессионалы" открыли выставку советских плакатов

Выставка в "Экспофоруме" продлится до 2 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Выставка советского плаката "Страну индустрии, державу науки построили наши рабочие руки!" открылась в рамках финала чемпионата "Профессионалы" в Петербурге. Как сообщил ТАСС председатель архивного комитета города Петр Тищенко, выставка стала яркой доминантой чемпионата.

"Вся система советского профессионально-технического образования охватывает наиболее яркий период с 1940-х по 1980-е годы. Нам удалось по крупицам собрать историю, охватив 40-летний период становления и развития системы профессионального технического образования, важнейшим элементом которого была агитация и пропаганда <...>. Выставка стала яркой доминантой чемпионата. Ни одна из многочисленных делегаций, приехавших в наш город, не смогла пройти мимо и не сфотографироваться на этом фоне", - отметил он.

Выставка в "Экспофоруме" продлится до 2 декабря.

Как рассказал Тищенко, в рамках финала чемпионата пройдет мероприятие, на котором дизайнерам будет предложено принять участие в конкурсе и попробовать современными изобразительными средствами обратиться к молодежи с призывами, как на советских плакатах. Цель такого мероприятия - доказать, что быть рабочим это не только выгодно, но и перспективно.

Выставка включает копии 30 плакатов периода 1940-1980-х годов из фондов архивов Санкт-Петербурга, Российской национальной библиотеки, Государственного музея политической истории России, Государственного историко-мемориального музея "Смольный". Ретроспектива позволяет проследить этапы развития профессионально-технического образования и плакатного искусства в советские годы.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали более 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту Владимиру Путину.