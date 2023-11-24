В Молдавии начали переговоры с протестующими фермерами

По словам председателя ассоциации "Фермерская сила" Иона Плэмэдялэ, до завершения переговоров сельскохозяйственная техника останется перед зданием правительства

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии начали переговоры с фермерами, протестующими у здания правительства с требованием увеличить поддержку аграрного сектора, который пострадал от засухи и падения цен на зерновые. Как сообщил журналистам председатель ассоциации "Фермерская сила" Ион Плэмэдялэ, до завершения переговоров сельскохозяйственная техника останется перед зданием правительства.

"На встрече с министром сельского хозяйства Владимиром Болей мы договорились, что до понедельника будет создана специальная правительственная комиссия, которая займется выполнением наших требований. В понедельник мы продолжим переговоры уже с ней, а во вторник выйдем на площадь. Техника остается на месте", - сказал Плэмэдялэ.

В среду аграрии пригнали к окраинам Кишинева сотни тракторов, однако никто из правительства не пожелал с ними разговаривать. В четверг они переместили технику на главную площадь столицы. Летом текущего года фермеры на тракторах блокировали движение в центре Кишинева. Они настаивали на ограничении транзита зерновых с Украины, которые, по их словам, выдавливает местную продукцию с рынка. В этой ситуации молдавское правительство пообещало оказать дополнительную помощь аграрному сектору. Тогда фермеры убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ.