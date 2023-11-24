Празднование Нового года в Севастополе проведут без массовых мероприятий

При этом в городе будут проведены новогодние елки для детей с вручением подарков

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Организованных массовых гуляний в предстоящие новогодние праздники в Севастополе не планируется, это связано с действующим в городе режимом среднего уровня реагирования. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.

"Массовых мероприятий и концертов не планируется по понятным причинам, с учетом нашего среднего уровня реагирования. Все хотя уже, наверное, немножко и привыкли, но тем не менее не можем не понимать, в какой ситуации мы сейчас находимся, с возможностью различных ракетных атак и так далее. Поэтому, конечно же, никаких массовых запланированных мероприятий не будет, тем не менее город будет приведен в новогоднее состояние, максимально постараемся, чтобы сама городская среда создавала новогоднее настроение", - сказал Развожаев, добавив, что представители бизнеса выступают с инициативами принять участие в украшении города.

По его словам, в Севастополе будут проведены новогодние елки для детей с вручением подарков. "Думаю, что дальше уже севастопольцы смогут воспользоваться этой атмосферой, новогодним настроением и встретить достойно следующий год, который, уверен, будет для нас еще более удачным, чем этот", - добавил Развожаев.

Ранее правительство Республики Крым приняло решение не проводить массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества в целях безопасности. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей. В населенных пунктах традиционно будут установлены елки, украшены улицы. Он напомнил, что в нескольких районах республики по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.