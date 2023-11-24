В Пскове представили картину XIX века с утраченной панорамой местного кремля

Особый раздел посвящен картинам, на которых изображен период восстановления городп после Великой Отечественной войны

ПСКОВ, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника создали и открыли выставку редкой живописи, посвященной быту Пскова за последние 300 лет: среди экспонатов - картина неизвестного художника 40-х годов XIX века, изображающая древний вид Псковского кремля с Благовещенским собором, который не сохранился до наших дней. Многие полотна представлены впервые, часть картин посвящена восстановлению полностью разрушенного города после Великой Отечественной войны, сообщила ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.

Сохранение памяти о ключевых исторических и военных событиях для Пскова крайне актуально. В 1945 году Псков включили в число 15 русских городов, подлежавших первоочередному восстановлению.

"Сегодня в Палатах Постникова XVII века состоялось открытие очень важной выставки "Вот он - добрый, старый Псков!". На ней представлены живописные работы, несколько графических листов и произведения в смешанной технике, посвященные Пскову. Самая ранняя по времени создания картина принадлежит кисти неизвестного художника первой половины XIX века. Это взгляд художника на сердце Пскова, на Псковский кремль с Благовещенским собором, который до нашего времени не сохранился. Художник любуется этим видом с противоположного берега. Эту работу мы можем назвать своеобразным живописным документом", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на выставке впервые представлены картины Василия Маркова "Старый Псков" и "Ледоход на Пскове", относящиеся к середине XX века, они ни разу не выставлялись перед широкой публикой. "Когда мы готовились к выставке, эти работы явились для нас открытием. Это взгляд человека, который живет в Пскове, но выбирает для сюжетов не классические и не традиционные ракурсы, а нетипичные. В целом, на выставке соединены в пространстве интерьера купеческих палат весьма разновременные произведения, и они образуют своеобразную живописную летопись Пскова за последние три столетия", - добавила собеседница агентства.

Особый раздел выставки посвящен картинам, на которых изображен период восстановления Пскова после Великой Отечественной войны. Псков был занят немцами 9 июля 1941 года, освободить его удалось только 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. "После Великой Отечественной войны, которая нанесла серьезный урон облику города, Псков постепенно восстанавливается, отстраиваются новые кварталы. Эти страницы жизни Пскова запечатлены в более чем 30 произведениях художников, представленных на выставке. Часть работ посвящены тому, как выглядел древний город в период своего расцвета в XVI-XVII веках, эта страница истории отражена в живописных полотнах Ивановского и Шведенкова", - добавила руководитель музея.