24 ноября, 17:07

Институт им. Н. И. Вавилова заключил соглашение с нацсоветом по науке Мексики

Цель подписанного соглашения - создание правовой базы для совместной российско-мексиканской работы в области инвентаризации и сохранения генетических ресурсов сельхозкультур и их диких родичей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР) заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным советом по науке и технологиям Мексиканских Соединенных Штатов (CONAHCYT), сообщили ТАСС в пресс-службе ВИР. Подписанный договор - залог проведения в Мексике новых совместных научных экспедиций, подобные экспедиции в 1930-х проводил сам Николай Вавилов, чей день рождения отмечается 25 ноября.

"Сотрудничество с мексиканскими коллегами - залог проведения новых экспедиций и успешного развития исследовательских и научно-прикладных программ по селекции кукурузы, подсолнечника, перца, тыквенных, бобовых и многих других важнейших культур, гарантирующих продовольственную безопасность как Мексики, так и многих других стран, включая Россию. И особенно символично, что мы подписываем соглашение о сотрудничестве в преддверии дня рождения Николая Вавилова - человека, который мечтал накормить человечество, сумел это сделать", - отметила директор ВИР Елена Хлесткина.

Цель подписанного соглашения - создание правовой базы для совместной российско-мексиканской работы в области инвентаризации и сохранения генетических ресурсов сельхозкультур и их диких родичей, научных и прикладных исследований генетического разнообразия растений, классической селекции, экологических исследований и по ряду других направлений.

"ВИР имени Н. И. Вавилова имеет давнюю историю сотрудничества с мексиканскими коллегами. Оно было заложено основателем ВИР, академиком Николаем Вавиловым во время его экспедиций по Мексике и расширено его последователями во второй половине XX века. Значимость Мексики для мирового растениеводства трудно переоценить - это один из ключевых центров происхождения многих важнейших культурных растений, который и сегодня обеспечивает селекцию новым генетическим материалом", - подчеркнула Хлесткина.

Подписанное соглашение также является залогом для возобновления многолетнего сотрудничества в сфере растениеводства и генетики растений, прерванного в 1990-х годах. В 1970-1980-х годах на территории Мексики были организованы два опорных пункта ВИР, на которых изучалось генетическое разнообразие мексиканских культурных растений и велась активная предселекционная работа. После распада СССР эти пункты были закрыты, пояснили ТАСС в пресс-службе института.

Федеральный исследовательский центр "Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова" ведет свою историю с 1894 года, когда при ученом комитете Министерства земледелия и государственных имуществ Российской империи было организовано бюро по прикладной ботанике. В настоящее время на базе ВИР, согласно указу президента РФ, создается Национальный центр генетических ресурсов растений, который объединит в сетевую структуру около 20 научных организаций. 

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