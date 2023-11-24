В Чебоксарах открыли выставку старинной чувашской одежды и обрядовых предметов

Она приурочена ко Дню чувашской вышивки, который является государственным праздником в регионе и отмечается 26 ноября

ЧЕБОКСАРЫ, 24 ноября. /ТАСС/. Старинные предметы поклонения божествам и чувашские костюмные комплексы из собрания Российского этнографического музея впервые представлены на выставке в Чебоксарах. Самые старинные экспонаты датируются XVIII веком, говорится в сообщении, распространенном Чувашским национальным музеем.

"В экспозиции ["Сохраненная красота: раритеты чувашской культуры из собрания Российского этнографического музея"] представлены женские костюмные комплексы: свадебный костюм невесты, свадебные платки, покрывала, полотенце, наволочка и другие элементы свадебного обряда, женские рубахи <...>, передники и поясные подвески, девичьи головные уборы. <...> Особое место занимают экспонаты, связанные с традиционными архаичными верованиями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что посетители могут увидеть предметы, которые не представлены в коллекции чувашского музея: фигурки семейных и родовых божеств, их жилища, ритуальную утварь, приношения и посуду для кормления. "Собрание [музея] охватывает около 6 тыс. предметов, характеризующих культуру чувашей всех этнографических и этнотерриториальных групп. <...> Мы привезли [из них] самые древние и самые ценные предметы, которые чрезвычайно редко покидают наш музей и еще не были в Чувашии", - приводятся в сообщении слова заместителя директора Российского этнографического музея Натальи Прокопьевой.

Выставка приурочена ко Дню чувашской вышивки, который является государственным праздником в регионе и отмечается 26 ноября. Еще одна экспозиция, посвященная этой дате, открылась в Чувашском государственном художественном музее. "Представлены работы современных дизайнеров, которые соревнуются между собой для того, чтобы наиболее ярко, наиболее красиво представить чувашский орнамент", - сообщила на церемонии открытия глава Минкультуры республики Светлана Каликова.

На фоне экспозиции состоялось дефиле в национальных костюмах. Глава Чувашии Олег Николаев наградил победителей республиканского конкурса среди профессиональных вышивальщиц "Живи, узор чувашский!". В сообщении Минкультуры республики отмечается, что 19 мастериц из разных округов создавали современные изделия, используя традиционную вышивку в разных техниках.