Согласованы направления сотрудничества в сфере АПК в Союзном государстве до 2026 года

По словам главы Минсельхозпрода Белоруссии Сергея Бартоша, одной из главных задач для Союзного государства является увеличение взаимных поставок сельскохозяйственной продукции в условиях падения цен на продовольствие

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Аграрные ведомства Белоруссии и России согласовали направления сотрудничества в рамках реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Сергей Бартош.

"У нас уже есть понимание, как мы будем работать дальше. Аграрными ведомствами согласованы основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", - цитирует министра агентство БелТА.

По его словам, что касается союзной программы по формированию единой аграрной политики до 2023 года, то ее "можно считать завершенной". "При этом реализация отдельных пунктов будет продолжена в формате ЕАЭС и на законодательном уровне в Беларуси", - сказал Бартош.

Одной из главных задач для Союзного государства является увеличение взаимных поставок сельскохозяйственной продукции в условиях падения цен на продовольствие, отметил он. "Также предстоит большая работа в части формирования правовых основ Союзного государства для осуществления аграрной политики и реализации конкретных импортозамещающих кооперационных проектов, - сказал министр. - Эти мероприятия включены в проект основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы". Он также рассказал, что в настоящее время на завершающей стадии находится формирование дорожной карты по расширению состава и дальнейшей интеграции информационных систем в области ветеринарии.

В Минске в пятницу прошло совместное заседание коллегий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии и Министерства сельского хозяйства России. Белоруссия и Россия в настоящее время анализируют выполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". Среди 28 союзных программ по углублению экономической интеграции есть программа по формированию единой агропромышленной политики. Правительства двух стран готовят новый интеграционный пакет на период 2024-2026 годов.