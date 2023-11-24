Поврежденный взрывом дом в Рязани подключат к теплоснабжению в выходные

Работы по фасаду по всему периметру дома, а также по кровле планируется завершить до конца следующей недели

ТАСС, 24 ноября. Двухэтажный жилой дом на улице Пушкина в Рязани, поврежденный в декабре 2022 года в результате взрыва самогонного аппарата, подключат к теплоснабжению в ближайшие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города по итогу выездного совещания на объекте, которое провел замглавы администрации Рязани Михаил Ромодин.

"В эти выходные дом подключат к отоплению, чтобы проводить отделочные работы внутри. В ходе рабочей встречи обсудили вопросы монтажа новых лестниц, замену газовых труб, планировку квартир", - говорится в сообщении.

Работы по фасаду по всему периметру дома, а также по кровле планируется завершить до конца следующей недели. Завершено укрепление фундамента, подрядчику предстоит сделать отмостку. "Администрация города продолжит контролировать ход работ. Руководители профильных подразделений муниципалитета приезжают на объект ежедневно, оперативно решают с подрядчиком все возникающие вопросы", - добавили в пресс-службе.

9 декабря 2022 года в результате взрыва самогонного аппарата в двухэтажном доме на улице Пушкина в Рязани частично обрушились межкомнатная перегородка и перекрытия между первым и вторым этажами, были повреждены две угловые квартиры на втором и первом этажах. Сотрудники МЧС спасли из-под завала двух человека, еще двое пострадали.