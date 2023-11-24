В России разработали электронный реестр памятников архитектуры РПЦ

В нем содержится порядка 14 тыс. записей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Патриарший совет по культуре и Фонд содействия сохранению христианских ценностей разработали электронный реестр памятников архитектуры Русской православной церкви (РПЦ), находящихся на территории России. В нем насчитывается порядка 14 тыс. записей, сообщается на сайте РПЦ.

"Во исполнение поручения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках реализации проекта "Епархиальный древлехранитель: реестр памятников церковной архитектуры", осуществляемого при поддержке Фонда президентских грантов, Патриарший совет по культуре и Фонд содействия сохранению христианских ценностей разработали электронный внутрицерковный реестр памятников архитектуры Русской православной церкви, находящихся на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Документ постоянно дополняется, сейчас там насчитывается около 14 тыс. записей. В нем содержится информация о памятниках церковной архитектуры, зданиях и сооружениях, имеющих историческую (старше 50 лет) и художественную ценность, как переданных РПЦ, так и пребывающих в ином статусе, но исторически связанных с церковью. В реестре указаны сведения о том, передан ли объект церкви, проводятся ли богослужения и с какой частотой, о месте проведения служений в случае, если храм разрушен или находится в остро аварийном состоянии. Для недействующих, аварийных или руинированных храмов в документе указывается приход или монастырь, за которым закреплено попечение за этим памятником церковной архитектуры.

Реестр должен упростить принятие решений по реставрации и консервации памятников церковной архитектуры, сохранению в общецерковном и общероссийском масштабе церковных объектов культурного наследия, уточнили в РПЦ.