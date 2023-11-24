24 ноября, 17:56

В округе Подольск обустроят временный мост через реку Пахру

Восстановление постоянного моста планируется завершить до конца 2024 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Временный мост через реку Пахру обустроят в городском округе Подольск Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Минтранса Подмосковья.

"Через р. Пахру обустроят временный мост для восстановления транспортной связи д. Кутьино, Булатово и Дубровицы. Работы проведут оперативно - до конца февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 25 ноября для жителей деревни Кутьино на маршруте №65 появится новая дополнительная схема - через село Ознобишино и поселок Щапово.

"Восстановление постоянного моста планируется завершить до конца 2024 года. В настоящее время ведутся изыскательские работы", - заключается в публикации.

10 ноября сообщалось, что в деревне Кутьино произошло обрушение пролета моста через реку Пахру. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация