В округе Подольск обустроят временный мост через реку Пахру

Восстановление постоянного моста планируется завершить до конца 2024 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Временный мост через реку Пахру обустроят в городском округе Подольск Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Минтранса Подмосковья.

"Через р. Пахру обустроят временный мост для восстановления транспортной связи д. Кутьино, Булатово и Дубровицы. Работы проведут оперативно - до конца февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 25 ноября для жителей деревни Кутьино на маршруте №65 появится новая дополнительная схема - через село Ознобишино и поселок Щапово.

"Восстановление постоянного моста планируется завершить до конца 2024 года. В настоящее время ведутся изыскательские работы", - заключается в публикации.

10 ноября сообщалось, что в деревне Кутьино произошло обрушение пролета моста через реку Пахру.