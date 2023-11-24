24 ноября, 18:14

Финал премии Russian Event Awards обретет "нижегородскую прописку"

Russian Event Awards - отраслевая награда за достижения в области индустрии событийного туризма

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Финал международной премии Russian Event Awards, отраслевой награды за достижения в области индустрии событийного туризма, будет постоянно проходить в Нижнем Новгороде. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в своем Telegram-канале.

"Финал премии Russian Event Awards в Нижнем уже в третий раз. И принято решение, что он окончательно обретет "нижегородскую прописку", - сообщил он.

Никитин добавил, что церемония награждения прошла на Нижегородской ярмарке. По итогам девять местных проектов завоевали награды международной премии. "Из них пять Гран-при. Регион снова в лидерах событийного туризма", - отметил он.

По словам губернатора, обладателями Гран-при стали Международный фестиваль медиаискусства Intervals 2023, фестиваль "Гастрономическая Рождественская", День молодежи в молодежной столице России - 2023, фестиваль "Столица закатов" и музыкальный фестиваль у собора Александра Невского "Великая Русь".

"На втором месте - Всероссийская барная премия Where2drink Russian bar awards, Международный форум "Города-побратимы и партнеры", областная молодежная техническая выставка-фестиваль "Proтехно". Третье место - музейный квартал "Русские крылья" (Чкаловск)", - рассказал Никитин. 

Теги:
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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