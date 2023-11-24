В Новгородской области создали ассоциацию ветеранов специальной военной операции

Ее первое собрание состоялось на базе новгородского филиала фонда "Защитники Отечества"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Ассоциация ветеранов специальной военной операции появилась в Новгородской области, ее первое собрание состоялось на базе новгородского филиала фонда "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

"Ассоциация объединит бойцов, возвращающихся к мирной жизни, для защиты их прав и вовлечения в общественную жизнь, а фонд "Защитники Отечества" окажет им в этом всестороннюю поддержку", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ассоциация также будет защищать права и представлять интересы ветеранов спецоперации в органах власти и других организациях, содействовать в оказании медицинской помощи.

"Конечно, это круг общения ребят. Те ребята, которые участвовали в боевых действиях, боевое братство, <...> все друг друга с полуслова понимают. Они будут нуждаться в социальной защите. Здесь можно будет встречаться и общаться, будем предоставлять им большой спектр услуг, помогать всем, чем мы можем", - цитируют в сообщении избранного председателя ассоциации Игоря Ялышева.