Михаила Касьянова внесли в реестр иноагентов

Как сообщили в Минюсте, бывший премьер-министр принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минюст России добавил в реестр иноагентов бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова, сообщается на сайте ведомства.

"Касьянов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Наряду с лицами, включенными в реестр иностранных агентов, является членом Антивоенного комитета России - объединения, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

Политик проживает за пределами РФ.

Кроме того, в реестр включены историк Илья Венявкин, журналисты Илья Давлятчин (проживает за пределами РФ) и Идрис Юсупов, а также общество с ограниченной ответственностью "Люди".

Из реестра иноагентов исключена общественная организация "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб" в связи с ее ликвидацией.

О Касьянове

Касьянов возглавлял кабмин с 2000 года по 2004 год. С декабря 2010 года являлся сопредседателем незарегистрированной коалиционной Партии народной свободы ("Парнас"). 25 мая 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации Партии народной свободы Касьянова. Причиной послужило недостаточное количество региональных отделений "Парнас".

В июне 2022 года член бюро политсовета Партии народной свободы Константин Мерзликин подтвердил отъезд Касьянова из России.