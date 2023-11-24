24 ноября, 19:26

Кабмин утвердил порядок взаимодействия провайдеров и органов госбезопасности

Согласно соответствующему постановлению, провайдер может установить, подключить и ввести в эксплуатацию свои технические средства лишь после согласования с ФСБ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила взаимодействия провайдеров и органов безопасности при проведении оперативно-разыскных мероприятий, говорится в постановлении кабмина на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, интернет-провайдеру в течение 45 дней с начала предоставления ресурсов для размещения информации на своих серверах следует подать в орган Федеральной службы безопасности заявление о начале взаимодействия. Провайдер может установить, подключить и ввести в эксплуатацию свои технические средства лишь после согласования с ФСБ России.

Кроме того, органы безопасности будут согласовывать и технические условия - место нахождения точки подключения техсредств к пункту управления органов ФСБ, а также требования к каналам связи.

"План мероприятий по внедрению технических средств разрабатывается в срок до трех месяцев со дня регистрации заявления провайдера хостинга в органе ФСБ", - отмечается в документе. Там также добавляется, что провайдер хостинга должен принимать меры, исключающие возможность несанкционированного доступа посторонних лиц к их технике, а также не допускается размещение техсредств за пределами РФ.

Постановление вступает в силу с 1 декабря. 

Теги:
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