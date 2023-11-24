24 ноября, 19:55

В Мариуполе восстановят до конца 2025 года более 1 тыс. фасадов домов

Специалистам "Единого заказчика" удалось избежать сноса почти 400 объектов в Мариуполе и Волновахе

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Более 1 тыс. фасадов зданий в Мариуполе Донецкой Народной Республики, поврежденных в ходе боевых действий, планируют восстановить до конца 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".

"В настоящее время строителями ведутся масштабные работы по восстановлению фасадов зданий. В Мариуполе специалистами уже восстановлены фасады около 100 объектов общей площадью свыше 500 тыс. кв. м. До конца 2025 года планируется комплексно восстановить еще более 1 тыс. фасадов во всех районах города", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что специалистам "Единого заказчика" удалось избежать сноса почти 400 объектов в Мариуполе и Волновахе. Строители заново отстраивают целые блоки и пролеты зданий, восстанавливают опорные и несущие конструкции, внутренние стены и перегородки. Помимо этого, на всех восстанавливаемых объектах обновляются инженерные системы и коммуникации, которые ранее капитально не ремонтировались и не обновлялись десятки лет.

"Наибольшее количество объектов теплоснабжения подготовлено к осенне-зимнему периоду в Мариуполе. Там строители подготовили к получению тепла более 1,7 тыс. многоквартирных домов и объектов социальной сферы. В Волновахе восстановлено около 150 объектов, в Макеевке - свыше 330. Теплом в отремонтированных домах обеспечено более 300 тыс. жителей этих городов", - отметили в пресс-службе.

Ранее мэр Мариуполя сообщил ТАСС, что власти планируют восстановить город в течение трех лет. К федеральной программе восстановления города подключены 16 регионов РФ, в работах по строительству задействованы 25 тысяч рабочих - как из числа местных жителей, так и из других регионов России. 

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