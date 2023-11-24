Кабмин утвердил правила оценки объектов накопленного вреда окружающей среде

Такими объектами принято считать территории и акватории, а также стройки и места размещения отходов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило порядок обследования и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

Такими объектами принято считать территории и акватории, а также стройки и места размещения отходов, которые не только вредят окружающей среде, но и их не удалось вовремя устранить.

Оценивать степени загрязнения из-за данных объектов поручено Росприроднадзору. По согласованию с ведомством такой деятельностью вправе заниматься и органы местного самоуправления. Росприродназдор в течение 30 рабочих дней после поступления запроса на обследование территории должен рассмотреть его и в случае согласования в течение пяти дней провести оценку местности. Об итогах оценки Росприроднадзор проинформирует региональные власти.

Также ведомство совместно с Роспотребнадзором ежегодно до 1 июня будет формировать график обследования объектов накопленного вреда. В свою очередь Роспотребнадзору поручено оценивать степень воздействия загрязненных территорий на здоровье проживающих там людей.