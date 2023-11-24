В Рослесхозе сообщили, что елки на Новый год подорожают не более, чем на 100 рублей на 1 м

Глава ведомства Иван Советников заявил об отсутствии особых причин подорожания

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Причин для подорожания новогодних елок в России в этом году нет, цены из-за инфляции могут вырасти лишь до плюс 100 рублей за каждый метр. Об этом сообщил глава Рослесхоза Иван Советников aif.ru.

Как сообщали в среду "Известиям" в Рослесинфорге, рост цен на живые новогодние елки составит по отношению к прошлому году 5-7%, в среднем полутораметровая ель будет стоить около 1,5 тыс. рублей.

"Особых причин подорожания елок нет, - сказал Советников. Цены, конечно, немного вырастут - инфляция же есть. Может, на 100 рублей за метр, может меньше. От региона зависит", - рассказал он изданию.

Глава Рослесхоза добавил, что по сравнению с заготовкой деловой древесины "новогодние заработки приносят копейки". "Обычно елочками даже занимаются другие люди. Арендаторы пускают к себе на лесосеку какой-нибудь социальный проект, те настригут макушек у сваленных елей, заберут их и продадут на базарах", - рассказал он.