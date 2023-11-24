24 ноября, 20:08

Аномальное похолодание придет в несколько регионов России

Морозы до 19-25 градусов прогнозируются в регионах Северо-Западного федерального округа

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Морозы до 19-25 градусов прогнозируются в регионах Северо-Западного федерального округа в ближайшие дни. Аномальное похолодание также придет в Тверскую, Ярославскую области, Приморский, Хабаровский края и на Сахалин, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Когда температура ниже нормы на 7 и более градусов зимой, это считается опасным метеорологическим явлением. В ближайшие дни такие аномалии будут в Северо-Западном федеральном округе. В Архангельской области, например, температура будет ниже нормы на 13-15 градусов с 25 по 27 ноября, то есть морозы будут трещать до 25 градусов. В Мурманской области 26-27 ноября ожидаются морозы до 23 градусов, что на 12-13 градусов ниже нормы. Аналогичное похолодания будет в Карелии, Ненецком автономном округе, в общем, практически на всей территории округа", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Ленинградской области морозы будут достигать 15-19 градусов с 25 по 27 ноября, что на 8-13 градусов ниже климатической нормы.

В Тверскую и Ярославскую области аномальное похолодание придет 25-26 ноября. Температура будет на 6-8 градусов ниже нормы - морозы ожидаются до 12-15 градусов. На Сахалине в этот период температура будет опускаться до минус 20 градусов, что на 6-7 градусов ниже нормы.

"Холодная погода будет также на юге Хабаровского края и в Приморье, где аномалии будут минус 5-6 градусов", - сказал метеоролог. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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