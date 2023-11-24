"Авторадио", "Русское радио" и "Маяк" стали лауреатами премии "Радиомания"

Церемония вручения состоялась в рамках XII Международной конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции"

МОСКВА, 24 ноября. ТАСС/. Лауреатами премии "Радиомания" стали "Авторадио", "Русское радио", "Маяк", радиостанция "Комсомольская правда" и некоторые другие. Церемония вручения состоялась в рамках XII Международной конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции", передает корреспондент ТАСС.

"В этом году на "Радиоманию" прислали 287 работ, почти на сотню больше, чем в 2022 году. Помимо сетевых радиостанций, в конкурсе приняли участие радиокомпании из 45 регионов страны, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. За присланными на конкурс работами стоит ежедневная борьба за слушателя", - сказал на церемонии президент Российской академии радиовещания, генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.

Среди сетевых радиостанций лауреатом в номинации "Радиошоу" стала программа "2,5 человека" на Comedy radio, а лучшим утренним шоу стало "Гутенморгенфриман" на той же радиостанции. Премия в номинации "Развлекательная программа/ рубрика" также у Comedy radio за игру "Что, где, Пичуй!".

В номинации "Радиоигра" победу одержало "Авторадио" с суперигрой "Много денег. Юбилейный сезон". Юбилейный концерт "Авторадио. 30 лет. Классика" также получил приз в номинации "Продвижение, внеэфирный проект".

Лучшей музыкальной программой выбрали "Силу звука" на радиостанции "Маяк", а лучшей познавательной программой - "Загородный сезон" на Monte Carlo.

Радиоведущего "Русского радио" Максима Привалова выделили в номинации "Ведущий музыкального формата". В рубрике "Ведущий разговорного формата" победу одержали ведущие Катя Знайкина и Супер Гарик на "Детском радио", а подкасты "Детского радио" наградили за продвижение в цифровой среде. За оформление эфира приз у радио "Орфей". В номинации "Художественная/ документальная программа" награду получил художественно-документальный сериал "Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом" на "Звезда-FM", а за лучшее интервью наградили проект Ксении Стриж "Живая струна" на "Радио шансон".

"Эту премию неслучайно называют "радийным Оскаром". Получить ее и выйти на сцену с речью победителя мечтает каждый из нас. Достается награда тем, чьи достижения признаны и слушателями, и конкурентным радийным сообществом. В наступивший "золотой век" потребления аудио радио - признанный лидер по производству лучшего профессионального контента. Одна из ключевых задач "Радиомании" - повышение престижа радио, и каждый такой конкурс - общая победа индустрии, вклад в наше будущее", - заявил ТАСС генеральный директор "Газпром-медиа радио" ("Авторадио", радио Energy, "Юмор FM", радио Romantika, Comedy radio, Like FM, Relax FM и другие) Вадим Терещук.

В номинации "Рекламная интеграция" награду вручили "Авторадио" за проект "Человек дела", а за звуковое решение программы приз получили "Постановочные, драматургические программы, радиоспектакли, художественные чтения", литературный проект "Максимы. Басни Крылова" на "Звезда-FM". В категории "Новости" победа у программы "Новостные выпуски на радио "Комсомольская правда". Вероника Борисенкова".

Победители в регионах

Среди региональных радиостанций в номинации "Новости" победил выпуск новостей "Итоги дня" на радиостанции "Спутник ФМ". Лучшей музыкальной программой стала "Capital top 30 мировой чарт с Тимом Кустовым" на Capital FM, а в номинации "Информационно-аналитическая программа" победил радиопроект "Свои люди" на радио "Югра".

Премию в номинации "Развлекательная программа/рубрика" получила "Музыкальная ферма" на "Радио русский хит", а программа "Папа знает" на "Казак FM" взяла приз в номинации "Познавательная программа/рубрика". В номинации "Художественная/документальная программа" победила "Личная история бойца Юриковой" на радиостанции "Первое радио Кубани".

Лучшим радиошоу стало разговорное шоу "Многослов" на "Макс-FM", лучшим утренним шоу - радиосериал "Чак-Чак Норис" на "Спутник ФМ", лучшей радиоигрой - "Озон кюй" на радио "Юлдаш". За оформление эфира наградили джинглы радио "Континенталь" (Челябинск). Победу в рубрике "Продвижение, внеэфирный проект" одержал проект "Парад красных машин 2023" на радио "Красная армия". За продвижение в цифровой среде наградили "Теперь на Байкале" на "Радио мсм".

Победитель в номинации "Интервью" - "Цыпкин, ты достал!" на "Москва FM". Лучшим ведущим музыкального формата стал Алексей Попов на радио "Монте-Карло Омск", а лучшим ведущим разговорного формата стал Федор Баландин ("Радио Москвы"). За лучшую рекламную интеграцию наградили проект "Музыка цветов" на "Макс-FM".

Организаторы мероприятия - Российская академия радио при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ФГУП РТРС и ФГУП "Космическая связь".