24 ноября, 20:48

"Авторадио", "Русское радио" и "Маяк" стали лауреатами премии "Радиомания"

Церемония вручения состоялась в рамках XII Международной конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции"

МОСКВА, 24 ноября. ТАСС/. Лауреатами премии "Радиомания" стали "Авторадио", "Русское радио", "Маяк", радиостанция "Комсомольская правда" и некоторые другие. Церемония вручения состоялась в рамках XII Международной конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции", передает корреспондент ТАСС.

"В этом году на "Радиоманию" прислали 287 работ, почти на сотню больше, чем в 2022 году. Помимо сетевых радиостанций, в конкурсе приняли участие радиокомпании из 45 регионов страны, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. За присланными на конкурс работами стоит ежедневная борьба за слушателя", - сказал на церемонии президент Российской академии радиовещания, генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко.

Среди сетевых радиостанций лауреатом в номинации "Радиошоу" стала программа "2,5 человека" на Comedy radio, а лучшим утренним шоу стало "Гутенморгенфриман" на той же радиостанции. Премия в номинации "Развлекательная программа/ рубрика" также у Comedy radio за игру "Что, где, Пичуй!".

В номинации "Радиоигра" победу одержало "Авторадио" с суперигрой "Много денег. Юбилейный сезон". Юбилейный концерт "Авторадио. 30 лет. Классика" также получил приз в номинации "Продвижение, внеэфирный проект".

Лучшей музыкальной программой выбрали "Силу звука" на радиостанции "Маяк", а лучшей познавательной программой - "Загородный сезон" на Monte Carlo.

Радиоведущего "Русского радио" Максима Привалова выделили в номинации "Ведущий музыкального формата". В рубрике "Ведущий разговорного формата" победу одержали ведущие Катя Знайкина и Супер Гарик на "Детском радио", а подкасты "Детского радио" наградили за продвижение в цифровой среде. За оформление эфира приз у радио "Орфей". В номинации "Художественная/ документальная программа" награду получил художественно-документальный сериал "Евгений Халдей. Боец с фотоаппаратом" на "Звезда-FM", а за лучшее интервью наградили проект Ксении Стриж "Живая струна" на "Радио шансон".

"Эту премию неслучайно называют "радийным Оскаром". Получить ее и выйти на сцену с речью победителя мечтает каждый из нас. Достается награда тем, чьи достижения признаны и слушателями, и конкурентным радийным сообществом. В наступивший "золотой век" потребления аудио радио - признанный лидер по производству лучшего профессионального контента. Одна из ключевых задач "Радиомании" - повышение престижа радио, и каждый такой конкурс - общая победа индустрии, вклад в наше будущее", - заявил ТАСС генеральный директор "Газпром-медиа радио" ("Авторадио", радио Energy, "Юмор FM", радио Romantika, Comedy radio, Like FM, Relax FM и другие) Вадим Терещук.

В номинации "Рекламная интеграция" награду вручили "Авторадио" за проект "Человек дела", а за звуковое решение программы приз получили "Постановочные, драматургические программы, радиоспектакли, художественные чтения", литературный проект "Максимы. Басни Крылова" на "Звезда-FM". В категории "Новости" победа у программы "Новостные выпуски на радио "Комсомольская правда". Вероника Борисенкова".

Победители в регионах

Среди региональных радиостанций в номинации "Новости" победил выпуск новостей "Итоги дня" на радиостанции "Спутник ФМ". Лучшей музыкальной программой стала "Capital top 30 мировой чарт с Тимом Кустовым" на Capital FM, а в номинации "Информационно-аналитическая программа" победил радиопроект "Свои люди" на радио "Югра".

Премию в номинации "Развлекательная программа/рубрика" получила "Музыкальная ферма" на "Радио русский хит", а программа "Папа знает" на "Казак FM" взяла приз в номинации "Познавательная программа/рубрика". В номинации "Художественная/документальная программа" победила "Личная история бойца Юриковой" на радиостанции "Первое радио Кубани".

Лучшим радиошоу стало разговорное шоу "Многослов" на "Макс-FM", лучшим утренним шоу - радиосериал "Чак-Чак Норис" на "Спутник ФМ", лучшей радиоигрой - "Озон кюй" на радио "Юлдаш". За оформление эфира наградили джинглы радио "Континенталь" (Челябинск). Победу в рубрике "Продвижение, внеэфирный проект" одержал проект "Парад красных машин 2023" на радио "Красная армия". За продвижение в цифровой среде наградили "Теперь на Байкале" на "Радио мсм".

Победитель в номинации "Интервью" - "Цыпкин, ты достал!" на "Москва FM". Лучшим ведущим музыкального формата стал Алексей Попов на радио "Монте-Карло Омск", а лучшим ведущим разговорного формата стал Федор Баландин ("Радио Москвы"). За лучшую рекламную интеграцию наградили проект "Музыка цветов" на "Макс-FM".

Организаторы мероприятия - Российская академия радио при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ФГУП РТРС и ФГУП "Космическая связь". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация