24 ноября, 20:59

На Ставрополье прошел четвертый мудоль программы "Голос Поколения"

В нем приняли участие 360 преподавателей со всей страны

ПЯТИГОРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Участниками четвертого модуля образовательной программы "Голос Поколения. Преподаватели" в Пятигорске стали 360 человек со всей страны, сообщили журналистам организаторы мероприятия.

"Четвертый модуль образовательной программы "Голос Поколения. Преподаватели" прошел на базе Центра знаний "Машук" с 21 по 24 ноября. Участниками стали 360 представителей профессорско-преподавательского состава высшей школы со всей страны. Флагманская образовательная программа Минобрнауки России "Голос Поколения. Преподаватели", разработанная в 2022 году совместно с Росмолодежью, уже стала постоянным местом встречи представителей вузовского сообщества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заездах участники прошли программу из лекций и игропрактик, которые позволяют пережить и закрепить полученные знания. В процессе командной работы преподаватели формировали идеи применения наиболее эффективных инструментов и технологий по воспитательной работе со студентами, а также дискутировали на тему развития и совершенствования молодежной политики.

"Мы видим заинтересованность преподавателей в этой программе. Они хотят развиваться, узнавать новое, не только получать новые знания, но и впоследствии их успешно применять на практике. Предыдущие модули вызвали живой отклик у коллег, поэтому мы решили в этот раз увеличить количество участников. Это даст возможность еще большему количеству преподавателей стать частью масштабного сообщества и пройти действительно уникальный образовательный курс", - отметила заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, слова которой приводятся в сообщении.

С 2 по 5 декабря состоятся заключительные пятый и шестой модули программы "Голос Поколения. Преподаватели", на которых в том числе соберутся преподаватели, ответственные за направление подготовки "Организация работы с молодежью". 

Теги:
РоссияСтавропольский край
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