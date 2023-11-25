24 ноября, 21:16,
обновлено 24 ноября, 21:35
Палестино-израильский конфликт

Еще 105 эвакуированных из Газы россиянин прибыли в Москву

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

Всего спецбортами МЧС доставлен 761 человек

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Спецборт МЧС России доставил на родину еще более 100 эвакуированных из Газы граждан РФ и членов их семей, передает корреспондент ТАСС из аэропорта Домодедово.

Читайте также
Освобождение заложников и прекращение огня. Первый день перемирия между Израилем и ХАМАС

Самолет Ил-76 совершил посадку в Москве, на его борту группа из более 100 граждан РФ и членов их семей, которых накануне эвакуировали из Газы.

Как уточнили в пресс-службе МЧС РФ, на борту самолета прилетели 105 человек, включая 55 детей. "Оказание помощи соотечественникам продолжается совместно с МИД России и представителями МОГО (Международной организации гражданской обороны)", - добавили в МЧС.

Это уже восьмой спецрейс по доставке россиян на родину. Всего спецбортами МЧС доставлен 761 человек.

Ранее сообщалось, что за помощью в эвакуации из сектора Газа обратились в совокупности более 900 человек. 24 ноября директор департамента информационной политики министерства Роман Охотенко сообщил, что всего из зоны конфликта эвакуированы более 750 человек.

В новость были внесены изменения (0:35 мск) - уточнено число прилетевших, верно - 105. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация