Еще 105 эвакуированных из Газы россиянин прибыли в Москву

Всего спецбортами МЧС доставлен 761 человек

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Спецборт МЧС России доставил на родину еще более 100 эвакуированных из Газы граждан РФ и членов их семей, передает корреспондент ТАСС из аэропорта Домодедово.

Самолет Ил-76 совершил посадку в Москве, на его борту группа из более 100 граждан РФ и членов их семей, которых накануне эвакуировали из Газы.

Как уточнили в пресс-службе МЧС РФ, на борту самолета прилетели 105 человек, включая 55 детей. "Оказание помощи соотечественникам продолжается совместно с МИД России и представителями МОГО (Международной организации гражданской обороны)", - добавили в МЧС.

Это уже восьмой спецрейс по доставке россиян на родину. Всего спецбортами МЧС доставлен 761 человек.

Ранее сообщалось, что за помощью в эвакуации из сектора Газа обратились в совокупности более 900 человек. 24 ноября директор департамента информационной политики министерства Роман Охотенко сообщил, что всего из зоны конфликта эвакуированы более 750 человек.

В новость были внесены изменения (0:35 мск) - уточнено число прилетевших, верно - 105.