24 ноября, 21:31

В Саранске в 2024 году реконструируют Фонтанный спуск и площадь Тысячелетия

Глава Мордовии Артем Здунов отметил, что проектно-сметная документация уже готова

ТАСС, 25 ноября. Реконструкцию Фонтанного спуска и площади Тысячелетия в Саранске планируют провести в 2024 году, сообщил глава Мордовии Артем Здунов в ходе оглашения послания депутатам Госсобрания республики.

"В следующем году необходимо приступить к реализации масштабных проектов по реконструкции Фонтанного спуска в Саранске, а также фонтана и площади Тысячелетия. Проектно-сметная документация готова, прошу доработать вопросы финансирования с Минстроем и Сбером", - сказал Здунов.

Он отметил, что по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в следующем году планируют также благоустроить общественные пространства в Саранске, Инсаре и Темникове.

Здунов также поручил минлесхозу республики реализовать проект по выращиванию посадочного материала на территории Мордовии. По его словам, в республике нет производителей посадочного материала декоративных и плодово-ягодных растений. Все растения и деревья привозятся из-за пределов республики. 

Теги:
РоссияМордовияЗдунов, Артем Алексеевич
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