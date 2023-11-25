В Саранске в 2024 году реконструируют Фонтанный спуск и площадь Тысячелетия

Глава Мордовии Артем Здунов отметил, что проектно-сметная документация уже готова

ТАСС, 25 ноября. Реконструкцию Фонтанного спуска и площади Тысячелетия в Саранске планируют провести в 2024 году, сообщил глава Мордовии Артем Здунов в ходе оглашения послания депутатам Госсобрания республики.

"В следующем году необходимо приступить к реализации масштабных проектов по реконструкции Фонтанного спуска в Саранске, а также фонтана и площади Тысячелетия. Проектно-сметная документация готова, прошу доработать вопросы финансирования с Минстроем и Сбером", - сказал Здунов.

Он отметил, что по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в следующем году планируют также благоустроить общественные пространства в Саранске, Инсаре и Темникове.

Здунов также поручил минлесхозу республики реализовать проект по выращиванию посадочного материала на территории Мордовии. По его словам, в республике нет производителей посадочного материала декоративных и плодово-ягодных растений. Все растения и деревья привозятся из-за пределов республики.