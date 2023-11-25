ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 за 28 дней в двух регионах мира

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Африке и Восточном Средиземноморье показатель вырос на 167% и 12% соответственно

ЖЕНЕВА, 25 ноября. /ТАСС/. Свыше 519 тыс. человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 23 октября по 19 ноября, более 2,4 тыс. умерли. В целом в мире заболеваемость снизилась по сравнению с предыдущими четырьмя неделями на 13%, а смертность - на 72%. Вместе с тем рост заболеваемости на 14% зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе, а в Африке и Восточном Средиземноморье выросла смертность - соответственно на 167% и 12%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели выявили 519 399 случаев заражения и 2 456 летальных исходов.

Данные ВОЗ свидетельствуют о неоднородной картине заболеваемости и смертности в регионах. В Западно-Тихоокеанском регионе число новых случаев ковида выросло за четыре недели на 14%, а смертность снизилась на 38%. В Европе зафиксировано снижение заболеваемости на 18% и смертности на 49%. В Африке зарегистрировано на 14% меньше заболевших, однако число умерших увеличилось на 167%. В Восточном Средиземноморье заболело на 19% меньше людей, а число летальных исходов выросло на 12%.

Больше всего заболевших за четыре недели было выявлено в России - 121 482. Далее следуют Италия (104 165), Сингапур (65 021), Австралия (34 635) и Польша (21 876). В Италии зарегистрировано больше всего умерших - 597. Далее идут Швеция (372), Россия (250), Иран (158) и Чехия (112).

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации на 22 ноября 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 772 166 517 случаев заражения коронавирусом и 6 981 263 летальных исхода. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.