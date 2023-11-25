В Московском регионе 27 ноября ожидаются сильные осадки, снежные заносы и гололед

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сильные осадки, ветер до 15-20 м/с, снежные заносы и гололедица прогнозируются в Москве и Подмосковье 27 ноября. Высота сугробов может увеличиться на 15-25 см, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вечером в воскресенье погода в Москве и Подмосковье начнет меняться - ожидаются сильный снег и мокрый снег. Ночью и днем в понедельник сильные осадки будут продолжаться, будет налипание мокрого снега, гололед, гололедица, метель, ветер до 15-20 м/с, снежные заносы. Ситуация на дорогах будет крайне сложной. Сначала выпадет очень много осадков, затем они будут таять и превращаться в кашу, к вечеру это все начнет замерзать. Понедельник будет и впрямь очень тяжелым днем", - сообщил он.

По словам Вильфанда, сугробы в регионе могут вырасти на 15-25 см в отдельных районах. В пятницу высота снежного покрова на метеостанции на Балчуге достигала 11 см, в Тушино - 12 см.

Метеоролог рассказал, что атмосферное давление до конца ноября будет оставаться пониженным. "Поэтому такая мрачная и серая погода ожидает нас до конца месяца", - отметил он.