Слуцкий предложил ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми

Председатель ЛДПР подчеркнул, что предлагаемая мера не повлечет за собой "колоссальных последствий для рынка труда", а также не скажется отрицательно на заинтересованности работодателей в найме таких женщин

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подготовил и направил на заключение правительства РФ законопроект о сокращении рабочей недели женщинам с двумя и более несовершеннолетними детьми с 40 часов до 39 часов в неделю. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Нововведение предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Документом уточняется, что заработная плата при сокращении рабочей недели должна остаться без изменений.

В беседе с ТАСС Слуцкий подчеркнул, что предлагаемая мера не повлечет за собой "колоссальных последствий для рынка труда", а также не скажется отрицательным образом на заинтересованности работодателей в найме таких женщин.

Он также привел данные Всероссийской переписи населения 2020 года, согласно которым свыше 12 млн женщин с двумя и более детьми находятся в трудоспособном возрасте. "Предлагаемые меры направлены на предоставление женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени, которым они вправе распорядиться по своему усмотрению", - резюмировал Слуцкий.