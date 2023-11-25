25 ноября, 00:09

Слуцкий предложил ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Сергей Карпухин/ ТАСС
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Председатель ЛДПР подчеркнул, что предлагаемая мера не повлечет за собой "колоссальных последствий для рынка труда", а также не скажется отрицательно на заинтересованности работодателей в найме таких женщин

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подготовил и направил на заключение правительства РФ законопроект о сокращении рабочей недели женщинам с двумя и более несовершеннолетними детьми с 40 часов до 39 часов в неделю. Документ есть в распоряжении ТАСС.

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Нововведение предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Документом уточняется, что заработная плата при сокращении рабочей недели должна остаться без изменений.

В беседе с ТАСС Слуцкий подчеркнул, что предлагаемая мера не повлечет за собой "колоссальных последствий для рынка труда", а также не скажется отрицательным образом на заинтересованности работодателей в найме таких женщин.

Он также привел данные Всероссийской переписи населения 2020 года, согласно которым свыше 12 млн женщин с двумя и более детьми находятся в трудоспособном возрасте. "Предлагаемые меры направлены на предоставление женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени, которым они вправе распорядиться по своему усмотрению", - резюмировал Слуцкий. 

Теги:
РоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
© Информационное агентство ТАСС
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