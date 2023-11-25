Спецборт МЧС с очередной партией гуманитарной помощи для населения Газы вылетел из Москвы

В МЧС России уточнили, что в анклав доставят продукты и детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС РФ с очередной партией гуманитарной помощи для населения сектора Газа вылетел из Москвы в Египет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Спецборт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел из международного аэропорта Жуковский в аэропорт города Эль-Ариш. Авиация МЧС России доставит гуманитарный груз общей массой 15 тонн, в составе которого продукты и детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки", - сказали в МЧС.

Сбор помощи проводило правительство Татарстана. Ее передадут для доставки представителям Египетского общества Красного Полумесяца.

Спецборт МЧС РФ 23 ноября доставил 28 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Всего российской стороной уже доставлено 273 тонны.