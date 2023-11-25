25 ноября, 03:02,
обновлено 25 ноября, 03:06

В 2023 году 68 тыс. россиян получили гражданство или вид на жительство других стран

Владимир Гердо/ ТАСС
© Владимир Гердо/ ТАСС

В МВД России отметили, что показатель в два раза больше, чем в январе-сентябре прошлого года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Порядка 68 тыс. россиян получили за девять месяцев гражданство или вид на жительство других государств, что в два раза больше, чем годом ранее. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства, чаще всего россияне получали гражданства Израиля, Турции и еще 10 государств.

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"Согласно сведениям ведомственной статистической отчетности, гражданами РФ за девять месяцев 2023 года подано порядка 68 тыс. уведомлений о наличии у них иного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве", - сказал собеседник агентства, отметив, что это в два раза больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

В МВД уточнили, что 38 тыс. россиян уведомили о наличии гражданства других стран, еще 30 тыс. - о наличии у них документа на право постоянного проживания в иностранном государстве.

"Преимущественно в указанном периоде текущего года и аналогичном периоде прошлого года граждане РФ уведомляли о наличии у них гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Израиле, Турции, Армении, Германии, ОАЭ, Украине, Испании, Финляндии, Казахстане, Грузии, на Кипре и в США", - добавили в ведомстве.

Гражданин, который получил паспорт или вид на жительство иностранного государства, должен в обязательном порядке уведомить об этом МВД России. Если россиянин проигнорирует данное требование, то он может быть привлечен к ответственности по ст. 19.8.3 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей, или ст. 330.2 УК РФ, по которой нарушителю может грозить штраф в размере до 200 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов. 

Теги:
ТурцияРоссияИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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