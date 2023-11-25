В 14 регионах России объявили экстренное предупреждение о непогоде

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Белгородскую, Московскую, Костромскую, Воронежскую области и ряд других регионов Центрального федерального округа ожидают сильные снегопады, ветер, гололедица и гололед 26 и 27 ноября. Опасная погода также прогнозируется в Сочи, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни ряд регионов Центрального федерального округа ожидает очень серьезный комплекс неблагоприятных погодных явлений. В Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Рязанской областях 26 ноября днем будут сильный снег, мокрый снег, его налипание, гололед, гололедица, ветер до 15-20 м/с. 27 числа аналогичная погода придет в Смоленскую, Московскую, Тверскую, Ярославскую и Костромскую области", - сообщил он.

По словам Вильфанда, опасная погода прогнозируется также в Сочи 26 ноября и в ночь на 27 ноября. "Там пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом, а порывы ветра будут достигать 22-27 м/с. На реках ожидаются подъемы уровней воды, возрастет риск схода селевых потоков, а волнение моря будет до 6 баллов. Кроме того, существует опасность формирования смерчей над морем", - сказал метеоролог.