25 ноября, 05:03

Ростехнадзор выявил нарушения законодательства при строительстве моста через Обь

По итогам проверок вынесли два постановления о привлечении концессионера к административной ответственности

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора выявило нарушения требований законодательства при строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске, который стал причиной судебных споров между правительством региона и компанией-концессионером, возводящей объект. Об этом сообщил ТАСС замруководителя управления Андрей Плешивцев.

"При проведении контрольных (надзорных) мероприятий <...> управлением были выявлены нарушения требований законодательства, проектной документации, норм и правил в области градостроительной деятельности", - сказал Плешивцев, уточнив, что на сегодняшний день на контроле управления остаются 17 выявленных нарушений обязательных требований со сроками их устранения.

В ходе проверок сотрудники управления Ростехнадзора выявили нарушения требований законодательства, проектной документации, норм и правил в области градостроительной деятельности при строительстве мостового перехода через Обь и транспортной развязки в створе улицы Станиславского.

По итогам проверок были вынесены два постановления о привлечении к административной ответственности за нарушения, предусмотренные частями 1, 2 статьи 9.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Данная статья предполагает нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов, в том числе нарушение требований технических регламентов и проектной документации, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства или безопасность строительных конструкций.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, региональный Минстрой требует от концессионера следовать проектно-сметной документации, которая имеет положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. Предметом спора стало использование концессионером труб для канализационных коллекторов, отводящих сток с обеих сторон моста, с менее надежными техническими параметрами и материалами и более коротким сроком службы, чем предусмотренные ПСД.

Движение по мосту планировалось открыть в декабре 2022 года, полностью завершить работы - в начале 2023 года, позднее срок ввода моста в эксплуатацию несколько раз переносили. В региональном Минтрансе сообщили, что вопрос исполнения концессионером ООО "Сибирская концессионная компания" (входит в группу "ВИС") своих обязательств будет решаться в суде. В компании в свою очередь рассказали, что активные работы по строительству моста были временно приостановлены из-за заморозки части финансирования. По данным Минтранса, на текущий момент общая строительная готовность составляет порядка 75%. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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